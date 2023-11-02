Третий российский биологический спутник "Бион-М" запустят в 2030 году

Этот проект включает в себя серию российских космических аппаратов, созданных для биологических исследований с целью изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы.

Ранее сообщалось, что профессор Института медико-биологических проблем РАН, Ирина Огнева рассказала, что в 2024 году в рамках биологического эксперимента на борту биоспутника "Бион-М" № 2 отправят более 1,500 мух-дрозофил. Этот эксперимент нацелен на изучение эффективности поддержания популяции мух в условиях длительных полетов в космосе.