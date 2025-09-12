Третья по величине киберспортивная арена России появилась в Екатеринбурге

Новая площадка оснащена современным игровым оборудованием и передовыми технологиями. На арене организована профессиональная сцена с большим экраном для зрителей и участников турниров.

Как отметили представители администрации, арена предназначена не только для проведения соревнований, но и для тренировок, общения единомышленников и знакомства с различными киберспортивными дисциплинами. Это первая профессиональная площадка такого уровня в Свердловской области.

Ранее томские ученые доказали, что навыки, полученные в киберспорте, могут быть полезны в реальной жизни. В эксперименте приняли участие 20 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет с разным опытом участия в киберспортивных дисциплинах.