Третья по величине киберспортивная арена России появилась в Екатеринбурге

Опубликовано 12 сентября 2025, 13:441 мин.
Третья по величине киберспортивная арена России появилась в ЕкатеринбургеЕе площадь составила 3 тысячи квадратных метров
В Екатеринбурге начала работу крупнейшая за пределами Москвы и Санкт-Петербурга киберспортивная арена. Объект под названием «Маяк арена» занимает площадь 3 тысячи квадратных метров и может вместить до 200 человек одновременно.
Новая площадка оснащена современным игровым оборудованием и передовыми технологиями. На арене организована профессиональная сцена с большим экраном для зрителей и участников турниров.
Как отметили представители администрации, арена предназначена не только для проведения соревнований, но и для тренировок, общения единомышленников и знакомства с различными киберспортивными дисциплинами. Это первая профессиональная площадка такого уровня в Свердловской области.
Ранее томские ученые доказали, что навыки, полученные в киберспорте, могут быть полезны в реальной жизни. В эксперименте приняли участие 20 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет с разным опытом участия в киберспортивных дисциплинах.