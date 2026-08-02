Ту-214 в ливрее Третьяковской галереи совершил первый полет

Опубликовано 02 августа 2026, 21:091 мин.
Ту-214 в ливрее Третьяковской галереи совершил первый полетСамолет получил оформление к 170-летию музея
В Минпромторге России сообщили, что в Казани на авиационном празднике «Я выбираю небо» состоялся первый демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее. Она посвящена 170-летию Третьяковской галереи. На борту размещено изображение птицы Алконост из картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».
Проект реализован при поддержке Минпромторга на основе соглашения между Третьяковской галереей и АО «Туполев». В декабре 2025 года Ту-214 с отечественными системами и комплектующими получил одобрение главного изменения типовой конструкции.
Борт планируют использовать для перевозки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы, которые строятся по поручению президента. Самолет выполнен на Казанском авиационном заводе — филиале АО «Туполев», входящем в ОАК Ростеха. Ливрея символизирует связь культурного наследия и современных технологий.
Источник:Минпромторг России
Автор:Ингела Воробьева