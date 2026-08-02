Ту-214 в ливрее Третьяковской галереи совершил первый полет

Проект реализован при поддержке Минпромторга на основе соглашения между Третьяковской галереей и АО «Туполев». В декабре 2025 года Ту-214 с отечественными системами и комплектующими получил одобрение главного изменения типовой конструкции.

Борт планируют использовать для перевозки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы, которые строятся по поручению президента. Самолет выполнен на Казанском авиационном заводе — филиале АО «Туполев», входящем в ОАК Ростеха. Ливрея символизирует связь культурного наследия и современных технологий.