У «Вкусно — и точка» в Telegram появился чат-бот

У «Вкусно — и точка» в Telegram появился чат-ботВ котором можно узнать о новинках
«Вкусно — и точка» запустила чат бот в Telegram, благодаря которому можно узнать о выгодных предложениях и узнать о новинках.
© Ferra
Также с помощью бота можно узнать где находится ближайшее предприятие и задать вопрос, в том числе оператору. У компании в планах усовершенствовать его, добавив в него функцию оформления заказа, где можно будет выбрать доставку или самовывоз.
Мы активно работаем над развитием многоканальной поддержки и стремимся быть там, где наши клиенты. Telegram – это доступная, привычная и популярная для нашей целевой аудитории среда. Именно поэтому «Вкусно — и точка» запустила собственный чат-бот — он позволяет моментально реагировать на наиболее популярные запросы и точечно обрабатывать более сложные. В ближайшем будущем мы планируем добавить еще больше полезных функций: бот сможет делиться новостными рассылками и специальными предложениями, а главное — с его помощью пользователи смогут быстрее и проще оформить заказ.
Еще в августе компания запустила чат-бот в тестовом режиме. Около 29 тысяч человек воспользовались, а отправлено было примерно 109 тысяч запросов и сообщений за первые четыре недели.