У «Вкусно — и точка» в Telegram появился чат-бот

Мы активно работаем над развитием многоканальной поддержки и стремимся быть там, где наши клиенты. Telegram – это доступная, привычная и популярная для нашей целевой аудитории среда. Именно поэтому «Вкусно — и точка» запустила собственный чат-бот — он позволяет моментально реагировать на наиболее популярные запросы и точечно обрабатывать более сложные. В ближайшем будущем мы планируем добавить еще больше полезных функций: бот сможет делиться новостными рассылками и специальными предложениями, а главное — с его помощью пользователи смогут быстрее и проще оформить заказ.