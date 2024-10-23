Университет «Сириус» запустит программу по биоинженерии и биоинформатике

По словам Шмелевой, программа направлена на подготовку специалистов в области биологических технологий. Она отметила, что университет активно вовлекает школьников в решение этих задач через различные инициативы. Одной из таких инициатив является национальный конкурс «Большие вызовы. В рамках этого конкурса появилось направление «Агропромышленные и биотехнологии», которое вызывает большой интерес у молодежи.

Ранее, Александр Баннов, старший научный сотрудник Интеграционной лаборатории «Биоинженерия» Новосибирского государственного технического университета рассказал, что был разработан прибор для определения концентрации газов в почве. Он поможет оценить здоровье растений и эффективность удобрений.