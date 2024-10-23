Университет «Сириус» запустит программу по биоинженерии и биоинформатике

Опубликовано 23 октября 2024, 19:251 мин.
Университет «Сириус» запустит программу по биоинженерии и биоинформатикеНовая инициатива в области биологических технологий
Научно-технологический университет «Сириус» анонсировал открытие программы «Биоинженерия и биоинформатика», которая стартует в следующем году. Об этом сообщила председатель совета федеральной территории Сириус и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в рамках международного сельскохозяйственного конгресса Asiaexpo.
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По словам Шмелевой, программа направлена на подготовку специалистов в области биологических технологий. Она отметила, что университет активно вовлекает школьников в решение этих задач через различные инициативы. Одной из таких инициатив является национальный конкурс «Большие вызовы. В рамках этого конкурса появилось направление «Агропромышленные и биотехнологии», которое вызывает большой интерес у молодежи.
Ранее, Александр Баннов, старший научный сотрудник Интеграционной лаборатории «Биоинженерия» Новосибирского государственного технического университета рассказал, что был разработан прибор для определения концентрации газов в почве. Он поможет оценить здоровье растений и эффективность удобрений.