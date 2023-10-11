В 2024 году начнется выпуск обновленного Aurus Senat

22:21, 11 октября 2023
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В 2024 году начнется выпуск обновленного Aurus SenatПланируется запустить в мае
Вице-премьер - глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал журналистам, что в мае 2024 года начнется выпуск обновленного Aurus Senat, пишет ТАСС.
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В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля
Денис Мантуров
Вице-премьер - глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Автомобили Aurus относятся к представительскому классу и создаются с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Ранее мы писали, что президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил, что компания на заводе в Санкт-петербурге начнет производство новой модели Lada, которая должна стать второй произведенной в на заводе в Санкт-Петербурге. А производство "АвтоВАЗ" планирует запустить в 2023-2024 годах.