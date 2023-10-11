В 2024 году начнется выпуск обновленного Aurus Senat

Автомобили Aurus относятся к представительскому классу и создаются с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Ранее мы писали, что президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил, что компания на заводе в Санкт-петербурге начнет производство новой модели Lada, которая должна стать второй произведенной в на заводе в Санкт-Петербурге. А производство "АвтоВАЗ" планирует запустить в 2023-2024 годах.