В 2026 начнут разработку четырех новых российских спутников

Опубликовано 28 ноября 2025, 23:411 мин.
В 2026 начнут разработку четырех новых российских спутниковНовые аппараты пополнят группировку «Экспресс»
Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин в рамках форума «Цифровой алмаз» сообщил о планах начать строительство четырех новых спутников в 2026 году. Речь идет о полностью российских аппаратах «Экспресс-40», «Экспресс-АМУ6», «Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52».
Конкурс на производство этих космических аппаратов уже объявлен. Его итоги планируется подвести до конца текущего года. Это позволит своевременно начать изготовление спутников.
Отмечается, что с 2022 года в России заказываются исключительно отечественные спутники. В настоящее время уже ведется разработка первого импортозамещенного аппарата «Экспресс-АМУ4», отметил Волин. Кроме того, до 2030 года планируется построить еще семь российских спутников.
Ранее в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ сообщили, что тепловой макет спутника дистанционного зондирования Земли EOS-O успешно прошёл тепловакуумные испытания.