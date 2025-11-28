В 2026 начнут разработку четырех новых российских спутников

Конкурс на производство этих космических аппаратов уже объявлен. Его итоги планируется подвести до конца текущего года. Это позволит своевременно начать изготовление спутников.

Отмечается, что с 2022 года в России заказываются исключительно отечественные спутники. В настоящее время уже ведется разработка первого импортозамещенного аппарата «Экспресс-АМУ4», отметил Волин. Кроме того, до 2030 года планируется построить еще семь российских спутников.

Ранее в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ сообщили, что тепловой макет спутника дистанционного зондирования Земли EOS-O успешно прошёл тепловакуумные испытания.