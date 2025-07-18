Опубликовано 18 июля 2025, 11:411 мин.
В аэропорту Внуково заработала новая система паспортного контроля«Сапсан» ускорит прохождение границы для россиян
В московском аэропорту Внуково ввели в эксплуатацию автоматизированную систему паспортного контроля «Сапсан». Новые терминалы предназначены для совершеннолетних граждан России, имеющих биометрические загранпаспорта (серия 75 и выше).
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Система полностью российского производства — как программное обеспечение, так и аппаратные компоненты. Автоматизированные кабины установлены в зонах паспортного контроля на вылет и прилет.
Главные преимущества нововведения — значительное сокращение времени проверки документов и облегчение нагрузки на пограничников в период повышенного пассажиропотока. При этом система исключает возможность несанкционированного пересечения границы.
Ранее российская компания NtechLab разработала систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) для контроля безопасности в аэропортах. Технология уже прошла тестирование в одном из московских аэропортов и готовится к внедрению в регионах страны.