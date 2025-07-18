В аэропорту Внуково заработала новая система паспортного контроля

Система полностью российского производства — как программное обеспечение, так и аппаратные компоненты. Автоматизированные кабины установлены в зонах паспортного контроля на вылет и прилет.

Главные преимущества нововведения — значительное сокращение времени проверки документов и облегчение нагрузки на пограничников в период повышенного пассажиропотока. При этом система исключает возможность несанкционированного пересечения границы.

Ранее российская компания NtechLab разработала систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) для контроля безопасности в аэропортах. Технология уже прошла тестирование в одном из московских аэропортов и готовится к внедрению в регионах страны.