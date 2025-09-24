В Архызе открыли первую в России цифровую туристическую тропу

Опубликовано 24 сентября 2025, 08:051 мин.
В Архызе открыли первую в России цифровую туристическую тропуНовый проект объединил три популярных маршрута
На всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии начала работу первая в стране цифровая туристическая тропа. Об этом сообщило правительство региона. Проект объединил три маршрута: «Пик Динника», «Перевал Федосеева» и «Путь времен».
© Ferra.ru
Теперь прогулки по горам стали интерактивными. С помощью цифровых меток, подсказок и информационных щитов туристы могут подробнее узнать о природе, геологии и культурном наследии Архыза. По мнению властей, такие технологии не только повышают качество обслуживания, но и способствуют глубокому изучению окружающей среды.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского федерального университета разработали цифровую модель озера Тургояк на Южном Урале. Она позволит экологам прогнозировать и отслеживать перемещение загрязняющих веществ в водоеме, что важно для охраны уникальной экосистемы.