В Архызе открыли первую в России цифровую туристическую тропу

Теперь прогулки по горам стали интерактивными. С помощью цифровых меток, подсказок и информационных щитов туристы могут подробнее узнать о природе, геологии и культурном наследии Архыза. По мнению властей, такие технологии не только повышают качество обслуживания, но и способствуют глубокому изучению окружающей среды.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского федерального университета разработали цифровую модель озера Тургояк на Южном Урале. Она позволит экологам прогнозировать и отслеживать перемещение загрязняющих веществ в водоеме, что важно для охраны уникальной экосистемы.