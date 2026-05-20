В Башкирии назначили вице-премьера по развитию ИИ

О назначении сообщили во время стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта. В обязанности нового вице-премьера войдет организация системной работы по внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе с учетом задач национальных проектов.

Также в Башкирии создадут совет по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.

Ранее Михаил Мишустин поручил проработать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные отрасли промышленности. Этой задачей займутся индустриальные центры компетенций совместно с вице-премьером Дмитрий Григоренко.