В Башкирии назначили вице-премьера по развитию ИИ

Опубликовано 20 мая 2026, 15:511 мин.
В Башкирии назначили вице-премьера по развитию ИИРегион усилит цифровую трансформацию
Глава Башкирии Радий Хабиров представил нового заместителя премьер-министра республики, который будет заниматься внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Должность получил Олег Ли, ранее работавший заместителем руководителя Национального центра по развитию ИИ при правительстве России.
О назначении сообщили во время стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта. В обязанности нового вице-премьера войдет организация системной работы по внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе с учетом задач национальных проектов.
Также в Башкирии создадут совет по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.
Ранее Михаил Мишустин поручил проработать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные отрасли промышленности. Этой задачей займутся индустриальные центры компетенций совместно с вице-премьером Дмитрий Григоренко.