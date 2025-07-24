В Белгороде создали жаропрочный сплав для авиации и космоса

Материал, состоящий из шести элементов, отличается высокой прочностью и пластичностью, что делает его перспективным для применения в авиации и ракетно-космической отрасли.

По словам разработчиков, стандартные сплавы нередко не соответствуют требованиям по прочности и пластичности при высоких температурах. В качестве решения ученые выбрали подход с высокоэнтропийными сплавами — это многокомпонентные системы, включающие пять и более металлов.

Новый материал был создан на основе алюминия, титана, ванадия, хрома, циркония и ниобия. Для формирования однородной структуры его многократно переплавляли в вакууме. Проведенные испытания подтвердили, что сплав сохраняет механические свойства как при комнатной температуре, так и при нагреве, отметили в пресс-службе.

Разработка превзошла известные тугоплавкие аналоги, такие как сплавы на основе молибдена и вольфрама, которые хоть и обладают высокой прочностью, но уступают по пластичности и имеют избыточную плотность.

Новый сплав показал предел прочности 1456 МПа при комнатной температуре и 1192 МПа при 800 °C. При этом уровень деформации без разрушения достигает более 50%, что значительно выше, чем у традиционных авиационных сплавов.