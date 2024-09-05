В Бурятии построят электростанцию на биогазе для чистой экологии

Опубликовано 05 сентября 2024, 16:551 мин.
В Бурятии построят электростанцию на биогазе для чистой экологииНовая станция улучшит экологию и поддержит развитие сельского хозяйства
В Заиграевском районе Бурятии построят электростанцию, работающую на биогазе. Глава республики Александр Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что соглашение о строительстве подписано с АО «Росатом сервис» и агрохолдингом «Сибагро».
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Электростанция будет вырабатывать газ путем переработки отходов свинокомплекса и птицефабрики в биореакторе, после чего газ станет топливом для выработки электроэнергии. Это позволит сделать воздух в районе чище, снизив негативное влияние отходов животноводства, отметил Александр Цыденов.
По словам главы республики, проект также откроет новые возможности для экологичного развития свиноводства и птицеводства в регионе.
Ранее стало известно, что Росатом рассматривает возможность строительства ветроэлектростанций в Хабаровском крае. В рамках Восточного экономического форума состоялась встреча главы региона Дмитрия Демешина с генеральным директором АО «Росатом возобновляемая энергия» Григорием Назаровым, где обсуждался проект.