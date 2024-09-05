В Бурятии построят электростанцию на биогазе для чистой экологии

Электростанция будет вырабатывать газ путем переработки отходов свинокомплекса и птицефабрики в биореакторе, после чего газ станет топливом для выработки электроэнергии. Это позволит сделать воздух в районе чище, снизив негативное влияние отходов животноводства, отметил Александр Цыденов.

По словам главы республики, проект также откроет новые возможности для экологичного развития свиноводства и птицеводства в регионе.

Ранее стало известно, что Росатом рассматривает возможность строительства ветроэлектростанций в Хабаровском крае. В рамках Восточного экономического форума состоялась встреча главы региона Дмитрия Демешина с генеральным директором АО «Росатом возобновляемая энергия» Григорием Назаровым, где обсуждался проект.