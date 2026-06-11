В центре МЧС начали внедрять роботизированную хирургию

Система оснащена четырьмя роботизированными манипуляторами, 3D-визуализацией высокого разрешения и технологиями для повышения точности движений хирурга. Платформа также позволяет использовать диагностические данные во время операций и настраиваться под разные виды вмешательств.

Специалисты проверяют возможности комплекса через операции и обучающие мероприятия. В пресс-службе МЧС отметили, что точная визуализация может снизить риск повреждения тканей и помочь сократить восстановительный период пациентов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что российская медицина активно цифровизируется. По всей стране внедряют технологии, которые позволяют оперативно поднимать данные из истории болезни, суммировать их и подсвечивать риски.