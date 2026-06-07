В российских больницах расширяют применение цифровых технологий

По словам министра, это помогает врачу больше времени уделять пациенту, а не работе с записями в компьютере. В текущем году на развитие этого направления выделят дополнительное финансирование.

Ранее Михаил Мурашко в обращении к участникам конференции «ФармМедОбращение 2026» сообщил, что в российской системе здравоохранения продолжится работа по укреплению технологической независимости и развитию собственного производства лекарств. По его словам, одной из задач остается расширение технологической независимости отрасли.