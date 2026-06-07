В российских больницах расширяют применение цифровых технологий

Опубликовано 07 июня 2026, 19:321 мин.
В российских больницах расширяют применение цифровых технологийСистемы помогают врачам
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что российская медицина активно цифровизируется. По всей стране внедряют технологии, которые позволяют оперативно поднимать данные из истории болезни, суммировать их и подсвечивать риски. Также используются системы поддержки принятия решений, пишет ТАСС.
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По словам министра, это помогает врачу больше времени уделять пациенту, а не работе с записями в компьютере. В текущем году на развитие этого направления выделят дополнительное финансирование.
Ранее Михаил Мурашко в обращении к участникам конференции «ФармМедОбращение 2026» сообщил, что в российской системе здравоохранения продолжится работа по укреплению технологической независимости и развитию собственного производства лекарств. По его словам, одной из задач остается расширение технологической независимости отрасли.