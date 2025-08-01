В Чувашии разработают цифровой паспорт спортсмена

Опубликовано 01 августа 2025, 16:341 мин.
В Чувашии разработают цифровой паспорт спортсменаСистема заработает до 2030 года
В Чувашии начали разработку цифровых паспортов для спортсменов. По словам министра спорта республики Василия Петрова, систему планируют запустить к 2030 года, возможно даже раньше.
Электронный паспорт будет содержать данные о достижениях, графике соревнований и тренировках спортсмена. Тренеры смогут отслеживать прогресс подопечных и корректировать программу подготовки. По словам Петрова, медицинские работники тоже получат доступ к информации для планирования лечения и антидопинговой профилактики.
Документы начнут оформлять с момента поступления ребенка в спортивную школу. Это поможет индивидуально работать с каждым спортсменом и развивать его способности, отметил министра спорта.
Чувашия имеет опыт в цифровизации спортивной сферы. Регион неоднократно побеждал во всероссийском конкурсе «Цифровая трансформация российского спорта».