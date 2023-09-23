В Чувашии создадут частный индустриальный парк "Машзавод" до конца года

Парк создадут в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В сообщение по итогам работы комиссии по проведению мониторинга реализации проектов по созданию частных промышленных парков уточняется, что профилем парка является машиностроение и металлообработка, на его территории разместят 15 объектов для малого и среднего предпринимательства, тем самым появится около 500 рабочих мест, пишет ТАСС.

Выполнена основная часть реконструкции, она ведется без остановки.

Пресс-служба агентства инвестиционного развития Новосибирской области сообщила, что в Новосибирской области построят частный индустриальный парк "Мичуринский кластер".