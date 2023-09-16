В Доме правительства введут масочный режим из-за гриппа

Пресс-служба передала, что на территории Дома правительства «временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим».

Временные ограничения должны помочь «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», подчеркнули в правительстве.

А пока в Доме правительства вводят масочный режим, Минздрав России разрешает проведение клинических исследований нового варианта вакцины «Спутник V», следует из реестра разрешенных клинических исследований. Эта версия имеет измененный состав, и цель клинических исследований оценить ее безопасность и иммуногенность для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак.

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