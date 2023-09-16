В Доме правительства введут масочный режим из-за гриппа

В Доме правительства введут масочный режим из-за гриппаОграничения должны помочь «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации»
В Доме правительства Российской Федерации недавно был введен масочный режим, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Причина проста – сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
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Пресс-служба передала, что на территории Дома правительства «временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим».
Временные ограничения должны помочь «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», подчеркнули в правительстве.
А пока в Доме правительства вводят масочный режим, Минздрав России разрешает проведение клинических исследований нового варианта вакцины «Спутник V», следует из реестра разрешенных клинических исследований. Эта версия имеет измененный состав, и цель клинических исследований оценить ее безопасность и иммуногенность для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак.
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