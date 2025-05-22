В ГД предложили создать программу грантов на разработку киберспортивных игр

Программа предусматривает финансирование на всех этапах — от создания прототипа до выхода игры на рынок. По мнению депутата, это поможет реализовать потенциал отечественных специалистов и укрепить позиции России на мировом игровом рынке.

Хамитов подчеркнул, что видеоигры стали одной из самых быстрорастущих отраслей экономики, обогнав по объемам кино и музыку вместе взятые. Однако без системной поддержки многие российские проекты остаются нереализованными.

Особое внимание в программе планируется уделить играм с киберспортивным потенциалом. Это направление способно создать новые рабочие места в ИТ-сфере и увеличить экспорт цифрового контента.

Инициатива также предполагает сотрудничество с частными инвесторами и крупными tech-компаниями. По замыслу автора, программа станет стимулом для развития региональных геймдев-центров и студенческих стартапов.