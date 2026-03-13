В Госдуме предложили обучать студентов работе с ИИ во всех дисциплинах

Опубликовано 13 марта 2026, 23:471 мин.
В Госдуме предложили обучать студентов работе с ИИ во всех дисциплинахПодготовку также предлагают организовать для преподавателей
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга считает, что программы по работе с искусственным интеллектом (ИИ) должны стать частью самых разных учебных дисциплин. Об этом пишет ТАСС.
По его мнению, сегодня ИИ превратился в рабочий инструмент в медицине, химии, биологии и других областях, поэтому закрывать на это глаза нельзя. Студентов необходимо учить применять технологии в своей будущей профессии.
Однако дело не только в студентах. Как отметил Мажуга, многие преподаватели тоже пока не используют искусственный интеллект полноценно. Для них также следует разработать соответствующие образовательные программы.
Ранее стало известно, что в школах Подмосковья запустили пилотный проект с использованием ИИ. Новая система помогает учителям быстрее проверять письменные работы учеников. Цифровой помощник может анализировать фотографии страниц из тетрадей и находить ошибки в заданиях.