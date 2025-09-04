В Госдуме предложили законодательно регулировать сферу ИИ

Осенью парламентарии планируют рассмотреть второй пакет мер против мошенничества, который включит ужесточение ответственности за использование ИИ-технологий при обмане граждан. По мнению депутата, это станет первым шагом к комплексному регулированию данной области.

Боярский отметил, что подобные меры не только усилят ответственность преступников, но и послужат серьёзной профилактикой нарушений с применением искусственного интеллекта. Сейчас некоторые злоумышленники рассматривают такие технологии как лёгкий способ обмана, однако ужесточение законодательства продемонстрирует серьёзность намерений государства в борьбе с любыми видами мошенничества.

Ранее стало известно, что Правительство России планирует обязать операторов связи, интернет-провайдеров и информационные платформы уведомлять правоохранительные органы о признаках цифровых преступлений. Соответствующую инициативу проработают МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом.