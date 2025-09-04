В России
Опубликовано 04 сентября 2025, 23:54
1 мин.

В Госдуме предложили законодательно регулировать сферу ИИ

Депутаты планируют ужесточить наказание за мошенничество
Комитет Государственной думы по информационной политике считает необходимым законодательное регулирование сферы искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление сделал глава комитета Сергей Боярский.
Осенью парламентарии планируют рассмотреть второй пакет мер против мошенничества, который включит ужесточение ответственности за использование ИИ-технологий при обмане граждан. По мнению депутата, это станет первым шагом к комплексному регулированию данной области.

Боярский отметил, что подобные меры не только усилят ответственность преступников, но и послужат серьёзной профилактикой нарушений с применением искусственного интеллекта. Сейчас некоторые злоумышленники рассматривают такие технологии как лёгкий способ обмана, однако ужесточение законодательства продемонстрирует серьёзность намерений государства в борьбе с любыми видами мошенничества.

Ранее стало известно, что Правительство России планирует обязать операторов связи, интернет-провайдеров и информационные платформы уведомлять правоохранительные органы о признаках цифровых преступлений. Соответствующую инициативу проработают МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом.