В Иннополисе проведут эксперимент по использованию беспилотников для доставки

По словам директора департамента цифровой экономики Минэкономразвития РФ, Владимира Волошина, запуск программы планируется на начало 2024 года. Эксперимент охватит различные виды беспилотных транспортных средств, включая роботакси, наземные доставщики и, впервые, аэродоставку дронами.

Основой проекта является цифровая платформа полетно-информационного обслуживания, управляющая движением беспилотников, включая «рой дронов». Это несколько автономно движущихся дронов, управляемых одним оператором по заложенным программам. Ожидается, что опыт в Иннополисе станет основой для развития подобных систем в других городах России, открыв новые перспективы в области городской аэромобильности.