В ИТМО разработали портативный МРТ с питанием от сети 220 В

По словам руководителя разработки методической и алгоритмической части и старшего научного сотрудника физического факультета ИТМО Екатерины Бруй, аппарат работает на слабом магнитном поле, благодаря чему его можно использовать рядом с пациентами, имеющими металлические имплантаты. Устройство также подходит для обследования маломобильных больных, поскольку его можно перемещать непосредственно в палаты.

Разработчики отметили, что томограф предназначен для быстрой первичной и неотложной визуализации.

Ранее специалисты Университета ИТМО совместно с коллегами из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали полимерные пленки на основе гиалуроновой кислоты, которые позволяют доставлять плохо растворимые противораковые вещества прямо в опухоль.