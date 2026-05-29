Опубликовано 29 мая 2026, 19:54
В ИТМО разработали портативный МРТ с питанием от сети 220 В

Аппарат не требует специальной комнаты
Ученые из университета ИТМО разработали первый в России портативный магнитно-резонансный томограф (МРТ), который может работать от обычной розетки 220 В. Для его использования не нужны экранированное помещение и криогенное охлаждение, пишут «Известия».
По словам руководителя разработки методической и алгоритмической части и старшего научного сотрудника физического факультета ИТМО Екатерины Бруй, аппарат работает на слабом магнитном поле, благодаря чему его можно использовать рядом с пациентами, имеющими металлические имплантаты. Устройство также подходит для обследования маломобильных больных, поскольку его можно перемещать непосредственно в палаты.

Разработчики отметили, что томограф предназначен для быстрой первичной и неотложной визуализации.

Ранее специалисты Университета ИТМО совместно с коллегами из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали полимерные пленки на основе гиалуроновой кислоты, которые позволяют доставлять плохо растворимые противораковые вещества прямо в опухоль.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
