В Калужской области создадут подразделение по роботизации

Компаниям будет предложен бесплатный аудит производственных процессов. Специалисты агентства помогут определить участки, где автоматизация принесет максимальный эффект, и проконсультируют по вопросам использования мер государственной поддержки, отметил Губернатор.

Калужская область входит в пятерку российских регионов по количеству промышленных роботов на производствах. В федеральном проекте «Производительность труда» уже участвуют 114 местных предприятий.

Ранее в российских компаниях начали формировать специализированные отделы для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы. Эти подразделения, называемые офисами ИИ-трансформации, занимаются системным внедрением нейросетей.