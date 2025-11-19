В Калужской области создадут подразделение по роботизации

Опубликовано 19 ноября 2025, 22:441 мин.
В Калужской области создадут подразделение по роботизацииПредприятия получат бесплатный аудит производственных процессов
В Калужской области на базе Агентства развития бизнеса формируется специализированное подразделение для внедрения роботизации на промышленных предприятиях. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
© Ferra.ru
Компаниям будет предложен бесплатный аудит производственных процессов. Специалисты агентства помогут определить участки, где автоматизация принесет максимальный эффект, и проконсультируют по вопросам использования мер государственной поддержки, отметил Губернатор.
Калужская область входит в пятерку российских регионов по количеству промышленных роботов на производствах. В федеральном проекте «Производительность труда» уже участвуют 114 местных предприятий.
Ранее в российских компаниях начали формировать специализированные отделы для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы. Эти подразделения, называемые офисами ИИ-трансформации, занимаются системным внедрением нейросетей.