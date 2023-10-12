В Хабаровске создадут межвузовский кампус для подготовки инженерных кадров

В Хабаровске создадут межвузовский кампус для подготовки инженерных кадровВ том числе для авиастроения
Хабаровский край в России планирует расширить возможности инженерного образования и подготовки кадров, включая специалистов в области авиастроения с помощью нового межвузовского кампуса, который планируется создать в Хабаровске. Об этом сообщила Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства региона, на VI Общероссийском конгрессе инженеров, пишет ТАСС.
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Создание этого кампуса является важным шагом для дополнительного развития системы высшего образования в регионе. Кампус будет объединять ведущие вузы края и обеспечит подготовку специалистов в области инженерии, особенно для авиастроения.
По словам Авиловой, Комсомольск-на-Амуре станет значимым центром для подготовки инженерных кадров, особенно в области производства самолетов. Она подчеркнула, что к этому моменту в городе уже существует сильная система образования, и этот новый кампус будет важным дополнением к инженерному образованию в регионе.
Новый кампус будет включать в себя современные учебные и административные здания, образовательно-выставочный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также общежития. В данный момент ведется разработка проектной документации для этого предприятия.
Эта инициатива позволит укрепить сферу инженерного образования и подготовки кадров в регионе и даст новые возможности для будущих специалистов в авиационной промышленности.