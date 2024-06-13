В Крыму обновили крупнейший солнечный телескоп для изучения Солнца

Ремонт длился с 2019 по 2023 год. В рамках модернизации старый магнитограф заменили на современный спектрополяриметр. Новое оборудование значительно повысило качество спектральных наблюдений, позволяя измерять температуру, плотность и скорость вещества в солнечной атмосфере.

Особый интерес представляют измерения магнитных полей, которые определяют солнечную активность. В обновленной обсерватории стало возможным получать более детальную информацию об активных областях Солнца, где происходят вспышки. Эти данные помогут лучше понять процессы, происходящие на Солнце.