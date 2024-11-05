В Крыму создадут ПО для открытия экзопланет

Опубликовано 05 ноября 2024, 18:021 мин.
В Крыму создадут ПО для открытия экзопланетАстрономы планируют возобновить исследования комет и транснептунных тел
Крымская астрофизическая обсерватория приступила к разработке программного обеспечения (ПО), которое поможет ученым открывать экзопланеты — планеты, находящиеся за пределами нашей солнечной системы, сообщил научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.
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По словам Назарова, создание собственного ПО необходимо, поскольку в России в этой области пока не хватает разработок. Ученые надеются, что в следующем году смогут начать эксперименты по открытию экзопланет. Для этого уже подготовлена инфраструктура: телескопы, методики и наблюдения.
Также в планах обсерватории научиться открывать кометы и транснептунные тела. В советское время в Крыму были открыты две кометы, но с тех пор эта работа не проводилась. Исследование транснептунных объектов и экзопланет станет новым этапом в астрономических исследованиях региона.