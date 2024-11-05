В Крыму создадут ПО для открытия экзопланет

По словам Назарова, создание собственного ПО необходимо, поскольку в России в этой области пока не хватает разработок. Ученые надеются, что в следующем году смогут начать эксперименты по открытию экзопланет. Для этого уже подготовлена инфраструктура: телескопы, методики и наблюдения.

Также в планах обсерватории научиться открывать кометы и транснептунные тела. В советское время в Крыму были открыты две кометы, но с тех пор эта работа не проводилась. Исследование транснептунных объектов и экзопланет станет новым этапом в астрономических исследованиях региона.