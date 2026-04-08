В России
Опубликовано 08 апреля 2026, 16:22
В Курчатовском институте создали водоросли для очистки воздуха на МКС

Один кубометр таких водорослей обеспечивает кислородом одного космонавта
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в рамках президиума РАН «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества» сообщил о создании водорослей с новыми свойствами. Они активно поглощают углекислый газ, выделяемый космонавтами на МКС, и перерабатывают его в кислород.
В Курчатовском институте создали водоросли для очистки воздуха на МКС

Ученые существенно повысили эффективность фотосинтеза водорослей. Один кубический метр таких растений полностью поглощает углекислый газ, который выделяет один космонавт, и превращает его обратно в кислород. Как отметил Ковальчук, биотехнологии сегодня позволяют перерабатывать любые отходы в полезный продукт или энергию.

Разработку ведут совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН. Водоросли предназначены для бортовых систем жизнеобеспечения космических кораблей.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза работают над комплексным решением проблемы потери костной массы и атрофии мышц у космонавтов. Полет на Марс займет 6−9 месяцев, за которые можно потерять более 10 процентов костной ткани.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
