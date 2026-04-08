В Курчатовском институте создали водоросли для очистки воздуха на МКС

Ученые существенно повысили эффективность фотосинтеза водорослей. Один кубический метр таких растений полностью поглощает углекислый газ, который выделяет один космонавт, и превращает его обратно в кислород. Как отметил Ковальчук, биотехнологии сегодня позволяют перерабатывать любые отходы в полезный продукт или энергию.

Разработку ведут совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН. Водоросли предназначены для бортовых систем жизнеобеспечения космических кораблей.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза работают над комплексным решением проблемы потери костной массы и атрофии мышц у космонавтов. Полет на Марс займет 6−9 месяцев, за которые можно потерять более 10 процентов костной ткани.