Опубликовано 09 сентября 2025, 20:38
В МАИ создадут методику прогнозирования прочности самолетов

Разработка повысит надежность авиационной техники
Ученые Московского авиационного института (МАИ) работают над созданием унифицированного подхода для оценки живучести композитных авиационных конструкций. Новая методика позволит прогнозировать поведение материалов под воздействием переменных нагрузок и скрытых повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.
По словам руководителя лаборатории МАИ Николая Турбина, разработка даст возможность оценивать конструкторские решения на ранних этапах проектирования. Это поможет избежать дорогостоящих ошибок, таких как разрушение планера во время сертификационных испытаний.

В основе методики лежит компьютерное моделирование. Упрощённые цифровые модели конструкции с повреждениями позволяют анализировать скорость развития дефектов и определять наиболее опасные сценарии. Это помогает конструкторам сосредоточиться на критических участках.

В настоящее время завершена калибровка модели для одного типа композиционных материалов, получен патент на программное обеспечение. Учёные продолжают сравнивать прогнозы виртуальной модели с результатами реальных испытаний авиационных агрегатов.

Ожидается, что проект будет завершён в течение двух лет.