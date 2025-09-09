В МАИ создадут методику прогнозирования прочности самолетов

В МАИ создадут методику прогнозирования прочности самолетовРазработка повысит надежность авиационной техники
По словам руководителя лаборатории МАИ Николая Турбина, разработка даст возможность оценивать конструкторские решения на ранних этапах проектирования. Это поможет избежать дорогостоящих ошибок, таких как разрушение планера во время сертификационных испытаний.
В основе методики лежит компьютерное моделирование. Упрощённые цифровые модели конструкции с повреждениями позволяют анализировать скорость развития дефектов и определять наиболее опасные сценарии. Это помогает конструкторам сосредоточиться на критических участках.
В настоящее время завершена калибровка модели для одного типа композиционных материалов, получен патент на программное обеспечение. Учёные продолжают сравнивать прогнозы виртуальной модели с результатами реальных испытаний авиационных агрегатов.
Ожидается, что проект будет завершён в течение двух лет.