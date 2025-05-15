В России
Опубликовано 15 мая 2025, 14:17
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В МАИ создали испытательный стенд для гибридных авиадвигателей до 400 кВт

Стенд поможет развивать и тестировать перспективные гибридные силовые установки
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вуза построили новый испытательный стенд для гибридных силовых установок малой мощности. На этом оборудовании планируется тестировать работу двигателей, использующих разные источники энергии. Такая технология считается перспективной для авиации будущего.
В МАИ создали испытательный стенд для гибридных авиадвигателей до 400 кВт

© Ferra.ru

Новый стенд позволит специалистам настроить режимы работы гибридных силовых установок, определить оптимальные параметры и эффективные способы управления. Кроме того, он станет важной учебной базой для подготовки квалифицированных инженеров, которые будут заниматься проектированием современных двигателей.

В МАИ отметили, что гибридные силовые установки совмещают несколько видов энергии, что позволяет снизить расход топлива, уменьшить выбросы вредных веществ и повысить грузоподъемность самолетов. Сейчас гибридные двигатели рассматриваются как важное направление развития авиации, и в разных научных центрах ведутся исследования в этой области.

Стенд рассчитан на испытания установок мощностью до 400 кВт с разными типами тепловых двигателей и схемами. На нем смогут проводить как приемо-сдаточные, так и сертификационные испытания.