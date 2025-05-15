В МАИ создали испытательный стенд для гибридных авиадвигателей до 400 кВт

Новый стенд позволит специалистам настроить режимы работы гибридных силовых установок, определить оптимальные параметры и эффективные способы управления. Кроме того, он станет важной учебной базой для подготовки квалифицированных инженеров, которые будут заниматься проектированием современных двигателей.

В МАИ отметили, что гибридные силовые установки совмещают несколько видов энергии, что позволяет снизить расход топлива, уменьшить выбросы вредных веществ и повысить грузоподъемность самолетов. Сейчас гибридные двигатели рассматриваются как важное направление развития авиации, и в разных научных центрах ведутся исследования в этой области.

Стенд рассчитан на испытания установок мощностью до 400 кВт с разными типами тепловых двигателей и схемами. На нем смогут проводить как приемо-сдаточные, так и сертификационные испытания.