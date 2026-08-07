В МАИ создали программу для расчета аэроупругости композитных крыльев

Метод учитывает особенности полимерных композитов, включая углепластики и стеклопластики, свойства которых зависят от направления деформации. Ранее статическую прочность и динамическую упругость анализировали по отдельности. При обнаружении флаттера конструкцию приходилось перерабатывать и заново проводить расчеты.

По словам начальника бригады аэроупругости и внешних нагрузок лаборатории № 2 НИО-101 МАИ Станислава Коваль, разработка должна ускорить и удешевить проектирование авиационной техники. Программный комплекс также может применяться при создании сверхзвуковых самолетов, БПЛА самолетного типа и возвращаемых космических аппаратов, испытывающих высокие нагрузки при входе в плотные слои атмосферы.