В МАИ создали программу для расчета аэроупругости композитных крыльев

Опубликовано 07 августа 2026, 13:561 мин.
В МАИ создали программу для расчета аэроупругости композитных крыльевМетод объединяет расчеты в одном цикле
В пресс-службе ФГАНУ «Cоциоцентр» сообщили, что ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали программный комплекс для расчета аэроупругости самолетных крыльев из композитных материалов. Решение позволяет оценивать конструкцию в едином цикле и выявлять потенциально опасные дефекты, которые могут привести к аварийной ситуации в полете, пишет ТАСС.
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Метод учитывает особенности полимерных композитов, включая углепластики и стеклопластики, свойства которых зависят от направления деформации. Ранее статическую прочность и динамическую упругость анализировали по отдельности. При обнаружении флаттера конструкцию приходилось перерабатывать и заново проводить расчеты.
По словам начальника бригады аэроупругости и внешних нагрузок лаборатории № 2 НИО-101 МАИ Станислава Коваль, разработка должна ускорить и удешевить проектирование авиационной техники. Программный комплекс также может применяться при создании сверхзвуковых самолетов, БПЛА самолетного типа и возвращаемых космических аппаратов, испытывающих высокие нагрузки при входе в плотные слои атмосферы.