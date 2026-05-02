В «Максе» число каналов превысило 7 млн

Опубликовано 02 мая 2026, 13:01
В «Максе» число каналов превысило 7 млнПриватных из них почти 6,7 млн
В пресс-службе платформы «Макс» сообщили, что количество каналов превысило семь миллионов. Из них около 300 тысяч являются публичными, а более 6,7 миллиона приватными. Самой большой популярностью пользуются новостные каналы, а также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда».
В последние две недели апреля пользователи создавали в среднем свыше ста тысяч приватных каналов ежедневно. Суммарная аудитория всех каналов достигла 300 миллионов подписчиков, отметили в пресс-службе.
Ранее пользователям мессенджера «Макс» стала доступна регистрация в гостиницах через сервис «Цифровой ID». Для оформления больше не требуется бумажная анкета, достаточно показать штрихкод сотруднику на стойке. Пилотный запуск проходит в шести гостиницах, включая Four Seasons Hotel Moscow, Mantera Supreme Seaside и «Сочи парк отель».