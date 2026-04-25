В мессенджере «Макс» появилась регистрация в отелях по «Цифровому ID»

В пресс-службе мессенджера сообщили, что процедура включает вход в профиль, переход в раздел «Цифровой ID» и открытие вкладки «Паспорт». После этого данные считываются сканированием штрихкода. Опция действует для совершеннолетних пользователей.

Пилотный запуск проходит в шести гостиницах, включая Four Seasons Hotel Moscow, Mantera Supreme Seaside и «Сочи парк отель». В дальнейшем технологию планируют расширить.

Ожидается, что в 2026 году система будет доступна уже в нескольких тысячах отелей по всей России, что должно ускорить процесс заселения и получение ключей от номеров, отметили в пресс-службе.