Опубликовано 25 апреля 2026, 16:361 мин.
В мессенджере «Макс» появилась регистрация в отелях по «Цифровому ID»Вместо бумажной анкеты достаточно показать штрихкод в телефоне
Пользователям мессенджера «Макс» стала доступна регистрация в гостиницах через сервис «Цифровой ID». Для оформления больше не требуется бумажная анкета, достаточно показать штрихкод сотруднику на стойке.
В пресс-службе мессенджера сообщили, что процедура включает вход в профиль, переход в раздел «Цифровой ID» и открытие вкладки «Паспорт». После этого данные считываются сканированием штрихкода. Опция действует для совершеннолетних пользователей.
Пилотный запуск проходит в шести гостиницах, включая Four Seasons Hotel Moscow, Mantera Supreme Seaside и «Сочи парк отель». В дальнейшем технологию планируют расширить.
Ожидается, что в 2026 году система будет доступна уже в нескольких тысячах отелей по всей России, что должно ускорить процесс заселения и получение ключей от номеров, отметили в пресс-службе.