В «Максе» появилась расшифровка видеосообщений

Опубликовано 06 мая 2026, 17:331 мин.
В «Максе» появилась расшифровка видеосообщенийФункция доступна в последней версии приложения
Национальная онлайн-платформа «Макс» добавила функцию расшифровки видеосообщений. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст всего одним кликом.
Для этого нужно нажать на иконку рядом с видеосообщением. Опция доступна в последней версии приложения. Пока пользователь читает полученный текст, он может поставить видео на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно.
Ранее в пресс-службе платформы «Макс» сообщили, что количество каналов превысило семь миллионов. Из них около 300 тысяч являются публичными, а более 6,7 миллиона приватными. Самой большой популярностью пользуются новостные каналы, а также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда». В последние две недели апреля пользователи создавали в среднем свыше ста тысяч приватных каналов ежедневно.