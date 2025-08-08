В мессенджере Max появятся чаты для первокурсников

Чат-группы позволят администрациям вузов оперативно сообщать студентам об изменениях в расписании, предстоящих мероприятиях и других важных событиях. При этом создать такой чат сможет любой пользователь мессенджера и пригласить в него своих однокурсников.

Ранее стало известно, что с 1 по 21 августа в Татарстане пройдет первый хакатон цифровых решений для платформы Max, в котором примут участие школьники 5−11 классов. Мероприятие организовано Министерством цифрового развития республики совместно с VK Education и разработчиками мессенджера Max.