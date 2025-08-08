В мессенджере Max появятся чаты для первокурсников

Опубликовано 08 августа 2025, 23:401 мин.
В мессенджере Max появятся чаты для первокурсниковЧат-группы помогут в адаптации новых студентов
Министерство науки и высшего образования России предложило использовать национальный мессенджер Max для создания групповых чатов первокурсников. По задумке ведомства, это поможет новым студентам быстрее адаптироваться к университетской жизни.
Чат-группы позволят администрациям вузов оперативно сообщать студентам об изменениях в расписании, предстоящих мероприятиях и других важных событиях. При этом создать такой чат сможет любой пользователь мессенджера и пригласить в него своих однокурсников.
Ранее стало известно, что с 1 по 21 августа в Татарстане пройдет первый хакатон цифровых решений для платформы Max, в котором примут участие школьники 5−11 классов. Мероприятие организовано Министерством цифрового развития республики совместно с VK Education и разработчиками мессенджера Max.