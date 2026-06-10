В России
Опубликовано 10 июня 2026, 15:14
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В МГУ назвали подходящий возраст для знакомства с технологиями ИИ

Эксперт связал это с развитием мышления
Декан факультета искусственного интеллекта (ИИ) МГУ, доктор физико-математических наук и профессор РАН Иван Оселедец в беседе с РИА Новости сообщил, что начинать пользоваться технологиями искусственного интеллекта детям можно примерно с 10-летнего возраста.
В МГУ назвали подходящий возраст для знакомства с технологиями ИИ

© Ferra.ru

По его словам, в этот период у ребенка начинает формироваться более осознанное восприятие окружающего мира, развивается аналитическое мышление и префронтальная кора головного мозга. Он отметил, что использование ИИ способно оказывать влияние на развитие воображения у детей.

Кроме того, Оселедец предложил педагогическому сообществу разработать подходы, которые позволят применять технологии ИИ для поддержки обучения и развития ребенка.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что школам и университетам необходимо формировать у учащихся культуру использования искусственного интеллекта (ИИ).

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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