В МГУ назвали подходящий возраст для знакомства с технологиями ИИ

По его словам, в этот период у ребенка начинает формироваться более осознанное восприятие окружающего мира, развивается аналитическое мышление и префронтальная кора головного мозга. Он отметил, что использование ИИ способно оказывать влияние на развитие воображения у детей.

Кроме того, Оселедец предложил педагогическому сообществу разработать подходы, которые позволят применять технологии ИИ для поддержки обучения и развития ребенка.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что школам и университетам необходимо формировать у учащихся культуру использования искусственного интеллекта (ИИ).