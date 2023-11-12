В МГУ появится новая специальность

Исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ, Юлия Горбунова, подчеркнула необходимость формирования нового поколения инженеров, способных преобразовывать фундаментальные научные результаты в технологии. Примером этого подхода она привела создание новых лекарств, где глубокие фундаментальные исследования переходят в разработку технологий.

Ранее мы сообщали, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова запускает программу по машинному обучению в биологии. Основная цель – подготовка высококвалифицированных специалистов-биологов с глубоким пониманием искусственного интеллекта.