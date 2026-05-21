В Минкультуры заявили о ключевой роли ИИ в работе музеев будущего

Опубликовано 21 мая 2026, 14:24
В Минкультуры заявили о ключевой роли ИИ в работе музеев будущегоТехнологии помогут в каталогизации и создании экспозиций
Директор департамента музеев Минкультуры РФ Иван Лыкошин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) станет основой научной деятельности музея будущего. Своим мнением он поделился на фестивале «Интермузей БРИКС+», пишет ТАСС.
По его словам, в таких задачах, как каталогизация коллекций, систематизация, работа с хранением и формирование экспозиций, у ИИ нет равных. При дальнейших настройках и расширениях технологии лягут в основу научной работы музеев. При этом использование искусственного интеллекта в организации выставочных процессов остается серьезным вызовом для отрасли.
Ранее в пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ) сообщили, что специалисты вуза провели компьютерную томографию (КТ) четырех черепов из археологических памятников Хакасии и Тувы.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
