В Минстрое назвали модернизацию цифровой среды важной для отрасли

Опубликовано 26 апреля 2026, 06:511 мин.
В Минстрое назвали модернизацию цифровой среды важной для отраслиЦифровые двойники и ИИ открывают новые перспективы
Заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик в рамках всероссийского форума Pro Gorod 2026 заявил, что обновление цифровой среды стало критически важной задачей для строительной отрасли России. По словам чиновника, только через сбалансированное развитие инфраструктуры страна сможет качественно развиваться в ближайшие 5−10 лет.
Важно формировать среду для жизни, где будут развиваться наука, образование и социальный комфорт граждан. В этом контексте внедрение различных технологий приобретает особое значение. Михайлик отметил, что появившиеся технологии цифровых двойников и искусственного интеллекта открывают перед строительной отраслью новые перспективы.
Ранее стало известно, что Липецкая область намерена сократить инвестиционно-строительный цикл до 1000 дней уже к 2027 году. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, добиться этого планируется за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий.