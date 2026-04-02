В Минтрансе России сообщили, когда в регионах начнут внедрять беспилотный транспорт

Как пишет ТАСС, в министерстве рассчитывают, что документ будет принят уже в 2026 году. Как пояснил Пашков, это существенно упростит процесс внедрения технологий на местах. Речь идет о беспилотных грузовиках, легковых автомобилях и трамваях.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что беспилотные пассажирские самолеты могут совершить первые опытные полеты с людьми на борту через три-четыре года. По его словам, сейчас технологии отрабатывают на грузовых перевозках, в том числе в сложных зимних условиях на севере и в отдаленных местностях.