В Мордовии начали производить субстанцию для отечественного препарата от рака

Новая разработка компании «Промомед» предназначена для лечения рака крови и теперь включена в перечень жизненно важных препаратов. Ранее данный препарат поставлялся только из-за границы, а теперь его производство осуществляется на местном заводе, используя собственную субстанцию.

Артем Здунов также подчеркнул, что фармакологическая активность нового препарата подтверждена научными исследованиями, что открывает новые перспективы в обеспечении лекарственной безопасности страны.

Ранее, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые центра сделали первый шаг к созданию универсальной вакцины против инфекционных заболеваний с быстро меняющейся антигенной структурой, включая коронавирус.