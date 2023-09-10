В России
18:43, 10 сентября 2023
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В Москве продлят наземное метро до Калуги и Тулы

И до других больших городов, которые окружают Москву

В Москве продлят диаметры наземное метро до Калуги и Тулы и других больших городов, которые окружают Москву, заявил Президент России Владимир Владимирович Путин.

По словам Президента России, транспортная инфраструктура выйдет на новый уровень, при модернизации системы транспорта центральной России, что приведет к экономическому росту.

Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву.

Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске согласовали проект, по которому проложат две линии скоростного трамвая. На его реализацию планируют потратить 72,9 миллиарда рублей.

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