В Москве продлят наземное метро до Калуги и Тулы

18:43, 10 сентября 2023
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В Москве продлят наземное метро до Калуги и ТулыИ до других больших городов, которые окружают Москву
В Москве продлят диаметры наземное метро до Калуги и Тулы и других больших городов, которые окружают Москву, заявил Президент России Владимир Владимирович Путин.
По словам Президента России, транспортная инфраструктура выйдет на новый уровень, при модернизации системы транспорта центральной России, что приведет к экономическому росту.
Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву.
Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске согласовали проект, по которому проложат две линии скоростного трамвая. На его реализацию планируют потратить 72,9 миллиарда рублей.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела ВоробьеваТеги: