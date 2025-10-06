В Москве прошел забег-соревнование в реальном мире и в компьютерной игре одновременно

В игровом мире аватары проходили мимо здания Дома правительства, ворот парка Малевича, арки музея «Новый Иерусалим» и колоннады усадьбы Архангельское. Видео выводилось на медиафасад Дома книги и было оформлено в стиле восьмибитной 2D-графики. Игровое поле занимало 640 квадратных метров.

По итогам забега в категориях «Мужчины», «Женщины» и «Дети» победителями стали Вячин Максим, Васина Светлана и Вереск Виктория. Они получили кубки от 360.ru, а также призы от партнера мероприятия ООО «Мантера Трэвел» — годовой абонемент в Сочи-парк и сертификат на проживание на двоих. Остальные участники получили памятные медали за преодоление дистанции.