В Москве создали кабели для измерения параметров окружающей среды

Эти кабели устойчивы к ударам, изгибам, вибрациям и помехам. Кроме того, они могут работать при экстремально низких температурах до -70°С и высоких до 85°С. Эти преимущества делают кабели незаменимыми для различных ответственных применений, включая контроль уровня радиации на атомных электростанциях, рентгеновское оборудование в медицинских клиниках и авиационное приборостроение.

Ранее пресс-служба VK сообщила, что компания проведет первый научно-популярный фестиваль «ВНауке». Он пройдет 23 сентября в Москве. На фестивале выступят ученые, блогеры, эксперты в разных науках и многие другие, также гостей мероприятия ждут лекции, мастер-классы и дискуссии.