В России
Опубликовано 11 июня 2024, 17:10
1 мин.

В Москве стартовал проект «Фабрика видеоигр» для разработчиков игр

Заявки на участие принимаются до 30 июня
Агентство креативных индустрий запускает проект «Фабрика видеоигр» с целью развития видеоигровой индустрии в Москве. Молодые разработчики получат обучение, доступ к новым технологиям и консультационную помощь для создания и выпуска уникальных видеоигровых продуктов.
В Москве стартовал проект «Фабрика видеоигр» для разработчиков игр

© Ferra.ru

Программа охватывает различные аспекты разработки игр, включая геймдизайн, арт, разработку игрового движка, 3D-графику, тестирование, маркетинг и организацию работы. Участниками могут стать как начинающие, так и опытные специалисты.

Заявки на участие принимаются до 30 июня на сайте программы. Разработанные игры будут представлены на крупнейших платформах в России и за рубежом, а лучшие проекты получат поддержку инвесторов для их реализации.

Этот шаг является частью стратегии по развитию индустрии в России, инициированной мэром Москвы, который также сообщил о планах открытия кластера видеоигр и анимации в Сколково, который станет центром для проведения мероприятий и обмена опытом среди представителей игровой индустрии, отмечает ТАСС.