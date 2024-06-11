В Москве стартовал проект «Фабрика видеоигр» для разработчиков игр

Программа охватывает различные аспекты разработки игр, включая геймдизайн, арт, разработку игрового движка, 3D-графику, тестирование, маркетинг и организацию работы. Участниками могут стать как начинающие, так и опытные специалисты.

Заявки на участие принимаются до 30 июня на сайте программы. Разработанные игры будут представлены на крупнейших платформах в России и за рубежом, а лучшие проекты получат поддержку инвесторов для их реализации.

Этот шаг является частью стратегии по развитию индустрии в России, инициированной мэром Москвы, который также сообщил о планах открытия кластера видеоигр и анимации в Сколково, который станет центром для проведения мероприятий и обмена опытом среди представителей игровой индустрии, отмечает ТАСС.