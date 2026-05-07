В Москве увеличат число беспилотных трамваев до 15

Опубликовано 07 мая 2026, 12:06
В Москве увеличат число беспилотных трамваев до 15Еще 11 вагонов оснастят автоматикой
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют расширить парк беспилотных трамваев: в 2026 году на маршруты выйдут еще 11 таких вагонов. После этого общее количество автономных трамваев в городе достигнет 15 единиц.
Сейчас идет модернизация еще одного трамвайного вагона. Все новые машины будут постепенно вводиться в городскую сеть и работать как в тестовом режиме, так и с пассажирами на регулярных маршрутах.
По планам, к 2030 году примерно две трети всего трамвайного парка Москвы будет переведено на беспилотные технологии, отметил Собянин.
Ранее на международном форуме в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании консорциума для развития инновационных беспилотных проектов. Документ заключили департамент транспорта Москвы и федеральная территория «Сириус».