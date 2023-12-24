В Москве вновь появились маршрутки "ГАЗель"

Они вернулись на маршруты с изменениями: под капотом используется импортный Cummins ISF2.8, так как отечественный двигатель еще не сертифицирован по экологическим стандартам «Евро-5».

Новые «ГАЗели» выделяются не только двигателем: они представлены в фирменном голубом цвете, оснащены Wi-Fi, USB-розетками, камерами видеонаблюдения, планшетом для водителя и переработанной конфигурацией салона.

Ранее мы писали, что на инвестиционном форуме «Россия зовет!» генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин объявил о планах компании создать собственный туристический автобус в следующем году.