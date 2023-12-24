В Москве вновь появились маршрутки "ГАЗель"С изменениями
После многолетнего отсутствия на столичных улицах вернулись микроавтобусы «ГАЗель». Появились модели ГАЗ-A68R52 City на внутригородских маршрутах. Закупку партии этих низкопольных каркасных автобусов осуществила компания «Гортакси» с согласия московских властей. Пишет «Мотор» ссылаясь на сообщение Telegram-канала «Автобусы и вообще».
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Они вернулись на маршруты с изменениями: под капотом используется импортный Cummins ISF2.8, так как отечественный двигатель еще не сертифицирован по экологическим стандартам «Евро-5».
Новые «ГАЗели» выделяются не только двигателем: они представлены в фирменном голубом цвете, оснащены Wi-Fi, USB-розетками, камерами видеонаблюдения, планшетом для водителя и переработанной конфигурацией салона.
Ранее мы писали, что на инвестиционном форуме «Россия зовет!» генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин объявил о планах компании создать собственный туристический автобус в следующем году.