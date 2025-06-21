В МТС заявили, что технологии 5G необходимы для роста ИИ

По его словам, современные ИИ-системы требуют обмена данными в реальном времени, а обеспечить это можно только при наличии высокоскоростной передачи. Именно технологии 5G позволяют создать необходимую инфраструктуру для таких процессов.

Ранее представители крупнейших российских сотовых операторов рассказали о затратах на внедрение сетей пятого поколения в столице. По их словам, для запуска 5G в Москве потребуется около 100 миллиардов рублей, а окупиться проект сможет лишь через 20−30 лет.