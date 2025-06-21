В МТС заявили, что технологии 5G необходимы для роста ИИ

Опубликовано 21 июня 2025, 19:101 мин.
В МТС заявили, что технологии 5G необходимы для роста ИИИ бизнес-платформ
Внедрение сетей 5G становится одним из ключевых условий для полноценного развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент группы компаний «Экосистема МТС» Ровшан Алиев на сессии, посвященной цифровым платформам и экосистемам, в рамках Петербургского международного экономического форума.
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По его словам, современные ИИ-системы требуют обмена данными в реальном времени, а обеспечить это можно только при наличии высокоскоростной передачи. Именно технологии 5G позволяют создать необходимую инфраструктуру для таких процессов.
Ранее представители крупнейших российских сотовых операторов рассказали о затратах на внедрение сетей пятого поколения в столице. По их словам, для запуска 5G в Москве потребуется около 100 миллиардов рублей, а окупиться проект сможет лишь через 20−30 лет.