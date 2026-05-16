В МВД России назвали признаки мошенников в переписке

По данным управления по борьбе с противоправным использованием, злоумышленники комбинируют кириллицу и латиницу, а также применяют нестандартные знаки и чередование регистра. Это помогает им обходить автоматические системы защиты мессенджеров и распространять рассылки.

В ведомстве уточнили, что подозрение также вызывают сообщения с архивами, файлами форматов apk или html, ссылками и фразами вроде «это ты на фото».

Ранее сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России вместе с коллегами из регионов в 2026 году не дали мошенникам обмануть более 2,5 тысячи граждан. Потенциальный ущерб оценивается примерно в 600 миллионов рублей.