В МВД России назвали признаки мошенников в переписке

16 мая 2026
В МВД России назвали признаки мошенников в перепискеСмешанный регистр и необычные знаки
В МВД России сообщили, что использование разных алфавитов, необычных символов и смешанного регистра в сообщениях может указывать на мошенническую активность. Такие признаки фиксирует киберполиция как характерные для обманных схем, пишет ТАСС.
По данным управления по борьбе с противоправным использованием, злоумышленники комбинируют кириллицу и латиницу, а также применяют нестандартные знаки и чередование регистра. Это помогает им обходить автоматические системы защиты мессенджеров и распространять рассылки.
В ведомстве уточнили, что подозрение также вызывают сообщения с архивами, файлами форматов apk или html, ссылками и фразами вроде «это ты на фото».
Ранее сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России вместе с коллегами из регионов в 2026 году не дали мошенникам обмануть более 2,5 тысячи граждан. Потенциальный ущерб оценивается примерно в 600 миллионов рублей.