В Нижнем Новгороде нашли зуб мамонта

Опубликовано 02 августа 2025, 08:521 мин.
В Нижнем Новгороде нашли зуб мамонтаНаходка сделана во время раскопок в центре города
Во время археологических работ в Почаинском овраге Нижнего Новгорода обнаружили зуб молодого шерстистого мамонта. Как сообщил губернатор области Глеб Никитин в своем Telegram-канале, находку сделали на глубине около двух метров недалеко от улицы Рождественской.
По словам Никитина, эта находка подтверждает, что мамонты действительно обитали на территории Средней Волги. Эти животные начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад из-за резкого изменения климата. Ранее, в 1930-х годах, у подножия Нижегородского кремля уже находили фрагменты черепа мамонта с зубами.
Ранее стало известно, что на территории заповедника «Медвежьи острова» в Якутии началась археологическая экспедиция. Учёные планируют детально изучить древние жилища, обнаруженные на острове Четырёхстолбовом.