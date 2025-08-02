В Нижнем Новгороде нашли зуб мамонта

По словам Никитина, эта находка подтверждает, что мамонты действительно обитали на территории Средней Волги. Эти животные начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад из-за резкого изменения климата. Ранее, в 1930-х годах, у подножия Нижегородского кремля уже находили фрагменты черепа мамонта с зубами.

Ранее стало известно, что на территории заповедника «Медвежьи острова» в Якутии началась археологическая экспедиция. Учёные планируют детально изучить древние жилища, обнаруженные на острове Четырёхстолбовом.