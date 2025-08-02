В России
Опубликовано 02 августа 2025, 08:52
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В Нижнем Новгороде нашли зуб мамонта

Находка сделана во время раскопок в центре города
Во время археологических работ в Почаинском овраге Нижнего Новгорода обнаружили зуб молодого шерстистого мамонта. Как сообщил губернатор области Глеб Никитин в своем Telegram-канале, находку сделали на глубине около двух метров недалеко от улицы Рождественской.
В Нижнем Новгороде нашли зуб мамонта
© Глеб Никитин

По словам Никитина, эта находка подтверждает, что мамонты действительно обитали на территории Средней Волги. Эти животные начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад из-за резкого изменения климата. Ранее, в 1930-х годах, у подножия Нижегородского кремля уже находили фрагменты черепа мамонта с зубами.

Ранее стало известно, что на территории заповедника «Медвежьи острова» в Якутии началась археологическая экспедиция. Учёные планируют детально изучить древние жилища, обнаруженные на острове Четырёхстолбовом.