В Новосибирске начали строить завод по переработке масличных культур

20:52, 29 сентября 2023
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В Новосибирске начали строить завод по переработке масличных культурОн станет одним из крупнейших в стране
На территории Южного промышленно-логистического парка, который находится в Новосибирске, началось строительство завода по переработке масличных культур, пишет ТАСС.
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Производство станет одним из крупнейших в стране, на нем будут перерабатывать рапс и лен.
Мы сегодня присутствуем на важном этапе. Это не просто торжественная закладка камня .... Здесь работы начаты, получено разрешение на земляные работы, позавчера получено разрешение на основные строительные работы и объявлены сроки завершения первой очереди - через год, фактически.
Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области
Ранее стало известно, что в порту Высоцк построят два новых терминала по перевалке сыпучих пищевых грузов, а также растительных масел.