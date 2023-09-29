В Новосибирске начали строить завод по переработке масличных культур

Мы сегодня присутствуем на важном этапе. Это не просто торжественная закладка камня .... Здесь работы начаты, получено разрешение на земляные работы, позавчера получено разрешение на основные строительные работы и объявлены сроки завершения первой очереди - через год, фактически.